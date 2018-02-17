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خاميس يضع شرطا للعودة إلى ريال مدريد

تاريخ النشر: 17/02/2018 - 09:15

خاميس يضع شرطا للعودة إلى ريال مدريد
النجم الكولومبي خاميس رودريغيز (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، عن أن صانع الألعاب خاميس رودريغيز، حسم مستقبله مع فريق ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن النجم الكولومبي الذي يلعب حاليًا لصالح بايرن ميونخ الألماني، على سبيل الإعارة، ينوي العودة للنادي الملكي، نهاية الموسم الحالي، ولكن في حالة واحدة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ26 عاما، لن يعود لريال مدريد، في حال استمرار زين الدين زيدان، كمدرب للملكي، حيث سيفضل بدلا من ذلك الانتقال للبريمييرليغ، من بوابة ليفربول أو آرسنال.

وعانى خاميس من قلة المشاركات في ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي، والذي هناك عدة شكوك بشأن استمراره كمدرب للفريق الأبيض، بعد أن ودع كأس الملك، وفقد الأمل في التتويج بالليغا، لصالح الغريم برشلونة.

ولم يعد أمام زيدان، سوى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لإنقاذ موسمه الحالي، والإبقاء على فرصة استمراره كمدرب لفريق العاصمة الإسبانية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#خاميس رودريغيز
#بايرن ميونخ
#ريال مدريد
#زين الدين زيدان

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