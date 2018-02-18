أولمبياد 2018: النمساوي هيرشر يحرز ذهبية التعرج الطويل

أحرز النمساوي مارسيل هيرشر اليوم، الأحد، ميداليته الذهبية الثانية بتتويجه في سباق التعرج الطويل ضمن منافسات التزلج الالبي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وسجل النمساوي 2:18.04 دقيقتين، وتقدم على النرويجي هنريك كريستوفرسن بفارق 1,27 ثانية، والفرنسي أليكسي بينتورو بفارق 1,31 ثانية.

وكان هيرشر قد أحرز ميداليته الأولمبية الأولى في مسيرته في فئة الكومبينيه (الانحدار والتعرج) في 13 شباط/فبراير الجاري.

والفرصة متاحة أمام هيرشر لإحراز الذهبية الثالثة الخميس في سباق التعرج.

وهيمن هيرشر (يبلغ التاسعة والعشرين في 2 آذار/مارس) على منافسات كأس العالم للتزلج في المواسم الستة الماضية، وسبق له أن أحرز ست كرات من الكريستال (المركز الأول) في منافساتها بين 2012 و2017، وحقق 55 انتصارا وصعد 120 مرة إلى المنصة (المراكز الثلاثة الأولى). إلا أن حصاده الأولمبي قبل بيونغ تشانغ اقتصر هيرشر على فضية سباق التعرج في أولمبياد 2014 في سوتشي الروسية.

واعتبر النمساوي بعد نيله الذهبية الأولى الثلاثاء الماضي أن مسيرته باتت مكتملة حاليا.