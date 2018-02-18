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برشلونة يلعب دورا في انتقال هازارد إلى ريال مدريد!

تاريخ النشر: 18/02/2018 - 14:15

برشلونة يلعب دورا في انتقال هازارد إلى ريال مدريد!
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

من المتوقع أن يلعب برشلونة الاسباني دورا محوريا في انضمام إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي الانجليزي، لصفوف الغريم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيتواجه برشلونة مع تشيلسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ووفقا لأسطورة ليفربول جرايم سونيس، فإن تألق هازارد أمام الفريق الكاتالوني من عدمه، هو ما سيحدد مدى إمكانية تحرك ريال مدريد للتعاقد معه.

وقال سونيس في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس "الأداء الذي سيقدمه هازارد أمام برشلونة، هو ما سيحدد مدى إمكانية تحرك ريال مدريد للتعاقد معه".

وأضاف "هازارد على علم تام بأن ريال مدريد سيراقبه أمام برشلونة، هم يريدون لاعبا يمكنه أن يتسبب في ضرر كبير للبارسا، وذلك لأن مواجهات الكلاسيكو المباشرة بين الفريقين، عادة ما تحسم الفائز بلقب الدوري الإسباني".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#إيدين هازارد
#تشيلسي
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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