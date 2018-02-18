تقارير: زيدان يفكر بالرحيل عن ريال مدريد

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني الاستعداد للرحيل المحتمل لزين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت خلال الساعات الماضية، أن زيزو يفكر في عدم استكمال مهمته مع الفريق الملكي، بغض النظر عن نتائج الفريق هذا الموسم، وما إذا كان سيتوج بدوري أبطال أوروبا أم لا.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن "إدارة ريال مدريد قررت احترام قرار المدرب الفرنسي نهاية الموسم، ولن يتم الضغط عليه للاستمرار، طالما أنه غير مستعد للعمل في المشروع الجديد للميرينغي".

وأشارت إلى أن "هناك 3 أسماء مرشحة بقوة لخلافة زيدان بملعب سانتياغو برنابيو، هم يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، ويورغن كلوب مدرب ليفربول، والذين ستنتهي عقودهم مع فرقهم الحالية أعوام 2020 و2021 و2022 على التوالي.

لكن من ناحية أخرى ذكرت الصحيفة أن "التعاقد مع أحد الثلاثي لن يكون سهلًا، فبالنسبة لبوكيتينو فمن المعروف أن إدارة توتنهام بقيادة دانيال ليفي ليست سهلة في المفاوضات، بينما لن يحسم لوف مصيره مع المانشافت إلا عقب كأس العالم في روسيا الصيف المقبل".

ويبدو التعاقد مع كلوب أيضًا صعبًا، وذلك بعد الطفرة الهائلة التي حققها مع الريدز مؤخرًا، حيث أصبحت مقاليد الأمور كلها تقريبًا في يده بملعب أنفيلد، ومن الصعب أيضًا إقناعه وإقناع ادارة ليفربول بتولي مسؤولية العملاق المدريدي.

يذكر أن ريال مدريد من المتوقع أن يقوم أيضًا بتغيير كبير في تشكيلته الموسم المقبل، حيث ربطت تقارير عدة أسماء كبيرة بالانضمام للفريق الأبيض، مثل إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي، هاري كين مهاجم توتنهام، وأيضًا البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان.