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مفاجأة: كريستيانو يتفوق على ميسي بإحصائية جديدة

تاريخ النشر: 18/02/2018 - 18:27

مفاجأة: كريستيانو يتفوق على ميسي بإحصائية جديدة
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يتفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، في إحصائية جديدة بالموسم الحالي.

واستعاد رونالدو مستواه في المباريات الأخيرة، وكان آخرها عندما قاد ريال مدريد للفوز على باريس سان جيرمان 3-1، يوم الأربعاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو يتفوق على غريمه ليونيل ميسي في معدل تسجيل الأهداف خلال الموسم الجاري.

وسجل رونالدو 25 هدفًا خلال 29 مباراة في مختلف البطولات بمعدل 0.86 بينما أحرز ليونيل ميسي 27 هدفا في 38 مباراة هذا الموسم بمعدل 0.71.

في المقابل سجل لويس سواريز، 19 هدفا في 24 مباراة بمعدل 0.79 بينما ياجو أسباس، مهاجم سيلتا فيغو أحرز 16 هدفا في 25 مباراة بمعدل 0.64 في المباراة.

وأضافت الصحيفة أن مستوى كريستيانو رونالدو بالدوري الإسباني مختلف عن دوري أبطال أوروبا، على عكس ميسي الذي أحرز 20 هدفا في 24 مباراة بمعدل 0.83 بينما سجل البرتغالي 11 هدفا في 18 مباراة بمعدل 0.61.

لكن في دوري أبطال أوروبا كريستيانو رونالدو أحرز 11 هدفا في 7 مباريات بينما ميسي سجل في 6 مباريات 3 أهداف فقط.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن ميسي لم يسجل في الدوري الإسباني منذ 28 كانون الثاني/يناير الماضي أمام ديبورتيفو ألافيس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كريستيانو رونالدو
#ليونيل ميسي
#ريال مدريد
#برشلونة

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