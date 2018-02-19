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أنشيلوتي يعلق على إمكانية تدريب سان جيرمان

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 14:15

أنشيلوتي يعلق على إمكانية تدريب سان جيرمان
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، عن قرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، بخصوص إمكانية تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور"، فإن أنشيلوتي لا يفكر في العودة لحديقة الأمراء مرة أخرى، ليخلف أوناي إيمري، الذي اقترب من الرحيل عن الفريق الباريسي.

وأضافت الصحيفة، أن "أنشيلوتي يهتم بالعودة للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، ولا يريد تدريب باريس سان جيرمان".

وتابعت الصحيفة، أن "تشيلسي يضع كارلو أنشيلوتي ضمن خياراته، تحسبًا لرحيل أنطونيو كونتي، مع الاهتمام أيضًا بالمدرب لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "أنشيلوتي مهتم بقيادة آرسنال، بدلًا من فينغر، لكن إدارة الجانرز تريد مدربا شابا، حال رحيل المدير الفني الفرنسي".

وأضافت الصحيفة أن "أنشيلوتي يهتم بقيادة فريق في لندن، على العودة لتدريب باريس سان جيرمان".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كارلو أنشيلوتي
#باريس سان جيرمان
#آرسنال
#الدوري الإنجليزي

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