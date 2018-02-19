ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على بيتيس

جرت مساء، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي ريال بيتيس وريال مدريد على ملعب الأول "بينتو فيامارين"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بخماسية مقابل ثلاثة أهداف للأول، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال بيتيس بهدف دون مقابل لريال مدريد.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف للفريق الملكي، حيث افتتح الأخير باب التسجيل عند الدقيقة 11 بواسطة لاعبه ماركو أسينسيو، ثم في الدقيقة 33 أدرك اللاعب عيسى ماندي هدف التعادل لصالح ريال بيتيس، وفي الدقيقة 37 جاء هدف ذاتي بشباك ريال مدريد ليمنح الهدف الثاني لصالح ريال بيتيس.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50 اقتنص اللاعب سيرجيو راموس هدف التعادل لصالح ريال مدريد، وفي الدقيقة 59 عاد اللاعب ماركو أسينسيو لإحراز الهدف الثالث لصالح ريال مدريد، وفي الدقيقة 65 سجل اللاعب كريستيانو رونالدو الهدف الرابع لريال مدريد، وفي الدقيقة 85 قلصّ اللاعب سرجيو ليون الفارق بهدف ثالث لصالح ريال بيتيس، وفي الدقيقة 92 حسم اللاعب كريم بنزيمة المباراة بهدف خامس لصالح الفريق الملكي.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 45 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.