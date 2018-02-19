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كريستيانو رونالدو يعادل رقم أسطورة ريال مدريد

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 09:22

كريستيانو رونالدو يعادل رقم أسطورة ريال مدريد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد، رقم راؤول غونزاليس، أسطورة النادي الملكي، وذلك بعدما سجّل هدفًا أمس، الأحد، أمام ريال بيتيس في المباراة التي انتهت بفوز المرينغي 5-3.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أفضل لاعب في العالم خلال العامين الماضيين، عادل رقم راؤول بالتسجيل مع ريال مدريد في 264 مباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بهدفه في مرمى بيتيس وصل رونالدو لـ10 أهداف خلال آخر 6 مباريات شارك بها مع المرينغي في جميع البطولات.

ومنذ بداية 2018 استطاع كريستيانو تسجيل هدفين في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا، ثم ثنائية أمام فالنسيا، وهاتريك أمام ريال سوسييداد، بالإضافة لهدفيه الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال الأوروبي.

وأكدت "ماركا" أنه في حالة مواصلته على هذا المعدل التهديفي، يمكنه تحقيق لقب هداف الليغا هذا الموسم رغم فارق 8 أهداف مع المتصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة، علمًا بأن البرتغالي يملك حاليًا 12 هدفًا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كريستيانو رونالدو
#راؤول غونزاليس
#ريال مدريد
#ريال بيتيس

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