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كيليني يواجه خطر الإيقاف لعدة مباريات

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 14:11

كيليني يواجه خطر الإيقاف لعدة مباريات
النجم الإيطالي جورجيو كيليني (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يواجه جورجيو كيليني، مدافع فريق يوفنتوس، خطر التعرض للإيقاف لعدة مباريات، بعد تدخله العنيف على أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، في مباراة الديربي بالكالتشيو، أمس الأحد، والتي انتهت بفوز السيدة العجوز.

وستلجأ لجنة العقوبات بالاتحاد الإيطالي، إلى استخدام تقنية الإعادة التلفزيونية، والتي ربما تُظهر اللكمة التي وجهها كيليني، لوجه بيلوتي، عند الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وتنظر اللجنة في اللقطة، لتحديد ما إذا كانت اللكمة التي وجهها كيليني، متعمدة أم لا، وبما أن الحكم لم ينجح في مشاهدة الواقعة أثناء المباراة، قد يخلو تقريره من أي إشارة لها، ولذا فقد يتم استخدام دليل الفيديو.

وإذا رأت اللجنة أن مدافع اليوفي كان متعمدًا، فيمكن أن يواجه إمكانية الإيقاف لعدة مباريات قادمة في منافسات الدوري الإيطالي.

ولم تظهر اللقطة في الكاميرات التي وضعها الحكام المساعدين في الملعب، والذين يتابعون أي حالة، لإخطار الحكم بها، تفاصيل اعتداء كيليني على بيلوتي، بل ظهرت فقط من خلال كاميرا جانبية خاصة بشبكة سكاي سبورت.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جورجيو كيليني
#يوفنتوس
#تورينو
#الدوري الإيطالي
#أندريا بيلوتي

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