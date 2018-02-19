ميلان يهزم سامبدوريا بهدف يتيم

جرت مساء، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي آيه سي ميلان وسامبدوريا على ملعب الأول "سان سيرو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بنتيجة هدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ25 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز سامبدوريا بهدفين نظيفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح أصحاب الأرض عن طريق اللاعب جياكومو بونافنتورا عند الدقيقة 13.

ومن أبرز ما شهدته المباراة إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح ميلان في الدقيقة السابعة، والتي فشل اللاعب ريكاردو رودريغيز في ترجمتها إلى هدف.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 41 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، وهو يبتعد بفارق الأهداف عن سامبدوريا صاحب المركز السادس.