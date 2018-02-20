بايرن ميونخ يكتسح بشكتاش بخماسية نظيفة

اكتسح بايرن ميونخ الألماني ضيفه بشكتاش التركي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف البايرن كل من توماس مولر هدفين (43) (66)، وكينغسلي كومان (52)، وروبيرت ليفاندوفسكي هدفين (79) و(88).

ووضع الفريق البافاري قدمًا في ربع النهائي، في انتظار إتمام المهمة بشكل رسمي في مباراة العودة التي تجمع الفريقين على ملعب "فودافون أرينا"، معقل النسور السوداء، في 14 آذار/مارس المقبل.

وهدد توماس مولر مرمى الضيوف مبكرًا برأسية خطيرة في الدقيقة 6، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس بشكتاش.

وسنحت فرصة جيدة لفيدال من أجل افتتاح النتيجة، إلا أن رأسيته جاءت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 10.

وشهدت الدقيقة 17 طرد دوماجوي فيدا بعد عرقلة روبيرت ليفاندوفسكي، على حدود منطقة الجزاء.

ونفذ خاميس رودريغيز الركلة الحرة المباشرة المحتسبة بشكل رائع، إلا أنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

وكاد فاغنر لوف أن يخطف هدف التقدم لبشكتاش في الدقيقة 19، بعدما راوغ قلبي دفاع الفريق البافاري، جيروم بواتينغ وهوميلز، ولكن الإنهاء لم يكن جيدًا إذ علت كرته المرمى.

وأنقذ فابريسيو أجوستو، حارس بشكتاش مرمى فريقه من هدف محقق في الدقيقة 30، بعدما حول رأسية هوميلز القوية إلى ركلة كنية في الدقيقة 30.

ومن هجمة مرتدة لبشكتاش تمكن ريكاردو كواريزما من مراوغة هوميلز، وتسديد كرة قوية، ولكن سفين أولريتش نجح في تحويلها إلى ركنية، في الدقيقة 39.

ونجح مولر أخيرًا في افتتاح التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 43، بعد اختراق كينغسلي كومان، من الجهة اليسرى وإرسال عرضية أرضية وصلت إلى الدولي الألماني، الذي وضعها من بين أقدام الحارس.

وتصدى القائم الأيسر لتسديدة صاروخية لليفاندوفسكي، التي جاءت من ضربة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 50.

وأضاف كومان الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 52 بعدما ترجم عرضية ليفاندوفسكي الأرضية في المرمى مباشرة.

وسجل مولر الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 66 بعدما استغل عرضية كيميتش، ليضعها في المرمى.

وكاد مولر أن يصل للهاتريك في الدقيقة 70، إلا أن رأسيته علت المرمى.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الرابع للبايرن في الدقيقة 79، بعدما استغل ارتداد تسديدة هوميلز القوية من الحارس ليضعها في الشباك.

وحول أجوستو حارس بشكتاش، تسديدة خافي ماتينيز القوية إلى ضربة ركنية في الدقيقة 86.

وأتم ليفاندوفسكي سداسية بايرن في الدقيقة 88، بعدما وضع عرضية مولر الأرضية في الشباك.