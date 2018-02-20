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برشلونة يقتنص تعادلا ثمينا أمام تشيلسي

تاريخ النشر: 20/02/2018 - 23:49

برشلونة يقتنص تعادلا ثمينا أمام تشيلسي
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

ساد التعادل الإيجابي بين تشيلسي وبرشلونة، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ويليان أهداف المباراة لتشيلسي في الدقيقة 62، فيما عادل ليونيل ميسي النتيجة للبلوغرانا في الدقيقة 75.

ويحل الفريق اللندني ضيفا على برشلونة يوم الأربعاء، الموافق 14 آذار/مارس المقبل، في مباراة الاياب على ملعب "كامب نو".

وانطلقت المباراة بضغط أزرق على لاعبي برشلونة، من خلال الثلاثي هازارد وبيدرو وويليان، كاد فيه أن يتقدم النجم البلجيكي من تسديدة يسارية مفاجئة، ولكنها أتت فوق مرمى شتيغن.

وتولى البلوغرانا زمام الأمور سريعا، حيث بدا لاعبوه أكثر هدوء بتواجد رباعي الوسط باولينيو، بوسكيتس، راكيتيتش وإنييستا الذين تحكموا في وسط ملعب تشيلسي خلال الربع ساعة الأولى.

واستطاع البرازيلي باولينيو تهديد مرمى كورتوا في أولى الفرص الحقيقية للفريق مع الدقيقة 15، بعد أن استقبل عرضية متقنة من ليونيل ميسي، ولكن أتت رأسيته بعيده عن المرمى.

وواصل البارسا سيطرته التامة على مجريات اللقاء طوال نصف ساعة لعب، وسط تنظيم دفاعي جيد من تشيلسي منع ميسي وسواريز من الوصول لمنطقة الجزاء.

وتحول سير المباراة مع الدقيقة 32 عندما استغل ويليان تمريرة خاطئة من إنييستا، ليصل على حدود منطقة جزاء البارسا ويسدد كرة كانت في طريقها للشباك، ولكن جاء القائم الأيسر للحارس تير شتيغن ليمنع الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وعلى الرغم من قلة استحواذ تشيلسي على الكرة أمام برشلونة، إلا أن فرصه كانت أكثر خطورة، فمع الدقيقة 41 أعاد ويليان تسديدته القوية على مرمى شتيغن، ولكن أبى القائم الأيمن دخول الكرة المرمى للمرة الثانية وسط سوء حظ غير عادي للساحر البرازيلي.

وبدأ الشوط الثاني بنفس سيناريو الشوط الأول، حيث استمر برشلونة في استحواذه وتبادل الكرة بين لاعبي الوسط والدفاع دون خلق فرصة حقيقية على المرمى.

ومع الدقيقة 62 رفض ويليان أن تأتي تسديدته في القائم للمرة الثالثة، بعد أن استلم كرة أرضية من هازارد خارج منطقة الجزاء، دون رقابة من لاعبي البلوغرانا، ليقوم بتسديدة متقنة داخل الشباك، ليفشل شتيغن في الإمساك بها.

وأجرى إرنستو فالفيردي أولى تغييراته بعد تلقيه الهدف الأول، بخروج باولينيو ودخول أليكس فيدال، لتنشيط أطراف برشلونة.

واستغل إنييستا خطأ أزبلكويتا في تشتيت الكرة، ليقوم الرسام بتمرير كرة لميسي الذي لم يتوانى عن إسكان الكرة في الشباك، ويعلن عن هدف التعادل للفريق الكاتالوني.

وقام أنطونيو كونتي بإجراء تغييرين في الدقيقة 84 بخروج كلا من بيدرو وفابريغاس، ودخول درينكووتر وألفارو موراتا.

ولم يتمكن أصحاب الأرض من اختراق دفاعات برشلونة بعد إدراكهم هدف التعادل، حيث نظم الفريق الكاتالوني صفوفه في الخلف لتفادي أي أخطاء تكلفهم أهدافا أخرى.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#تشيلسي
#ليونيل ميسي
#ويليان
#دوري أبطال أوروبا

برشلونة يقتنص تعادلا ثمينا أمام تشيلسي

برشلونة يقتنص تعادلا ثمينا أمام تشيلسي

برشلونة يقتنص تعادلا ثمينا أمام تشيلسي

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