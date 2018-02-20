تشافي يشيد بغوارديولا ويحلم بتدريب برشلونة

أبدى النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، إعجابه الشديد بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه بيب غوارديولا، مؤكدا أنه يتمنى لو لعب لهذا الفريق يوما ما.

وأشاد تشافي، بغوارديولا والمجهود الذي يبذله مع مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي، بعدما سبق له اللعب تحت قيادته لفترة طويلة في برشلونة.

وأعرب نجم السد القطري عن أمله في أن يتولى يوما ما تدريب ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وقال "من السابق لأوانه التنبؤ بقدرة مانشستر سيتي على أن يصبح فريقا أسطوريا.. ومع ذلك، فإنه يسير على الطريق الصحيح.. في الموسم الماضي، كان بيب جديدا على الدوري الإنجليزي ولكنه أتقن تفاصيل الدوري هذا العام".

وتابع "مانشستر سيتي يلعب كرة قدم مذهلة، وبالتأكيد هو أحد أفضل الفرق في أوروبا، وباعتباري عاشقا لكرة القدم أنا أستمتع بمشاهدة مبارياته".

وواصل "إنه يلعب بنفس طريقة برشلونة، فهو يحب الاستحواذ على الكرة ويمارس الضغط العالي على الخصم طوال المباراة ولا يفقد الكرة كثيرا".

وأضاف تشافي "لديه أيضا نجوم مميزين، أنا أحب ديفيد سيلفا كثيرا، وكذلك أيضا كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان وليروي ساني ورحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو وغابرييل خيسوس".

وأوضح "إنه يلعب الكرة بالطريقة التي أحب اللعب بها.. إنه فريق سأحب أن ألعب ضمنه".

وقال تشافي "لدى بيب أفكار واضحة جدا، إنه صارم ودقيق، وهو أيضا مجنون بكرة القدم ويفكر في هذه الرياضة طوال اليوم، وكان العمل معه ذو خصوصية بالنسبة لي.. إنه شخص متمسك بأفكاره".

وأردف "إن بيب دائم الابتكار، يحاول تجربة أشياء جديدة وهو متميز جدا في الجوانب التكتيكية، إنه واحد من أفضل المدربين في العالم، إن لم يكن الأفضل، أنا مقتنع بأن التاريخ سيذكر بيب كأحد أعظم المدربين".

ورغم أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع فريق السد، لكن تشافي ما زال في انتظار تحقيق حلمه بخوض غمار مجال التدريب لا سيما في بلده إسبانيا.

وقال في هذا الصدد "أحلم بأن أكون مدرب برشلونة في المستقبل، هو أحد أحلامي بلا شك، ولكن قبل ذلك أنا بحاجة إلى اكتساب الخبرة.. وأود بالتأكيد أن أكون مدرباً في برشلونة في المستقبل حين أكون مؤهلا لذلك".