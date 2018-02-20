هازارد يحدد مفتاح تخطي عقبة برشلونة

أقر البلجيكي إيدين هازارد، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، بصعوبة مباريات دوري أبطال أوروبا، قبل المواجهة التي تجمع فريقه اليوم ببرشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي المسابقة على ملعب "ستامفورد بريدج".

وقال هازارد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة التي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أعتقد أن كل المباريات صعبة، ولكن عندما تلعب في دوري أبطال أوروبا سيكون الأمر صعبًا للغاية لأنك تلعب أمام أفضل الفرق أوروبيًا".

وأضاف الدولي البلجيكي "هذا الموسم برشلونة يعتبر أحد أفضل الفرق في العالم، وآمل أن نقدم كل شيء في المواجهتين".

وتابع "نحن بحاجة للدفاع كفريق واحد، وإن لم نفعل ذلك أمام برشلونة سنكون في مأزق، نملك لاعبين يحبون الكرة ونحن بحاجة لمحاولة تسجيل الأهداف في المباراة الأولى على ملعب ستامفورد بريدج، أمام جماهيرنا ذلك سيكون المفتاح للعبور".

وأكمل "من الجيد أن مقارنتي بالثنائي الأفضل، ميسي وكريستيانو رونالدو، لكنى مختلف كليًا، نحن نلعب في دوريات مختلفة، أحاول تقديم أفضل ما لدي من أجل الوصول لمستواهما لأنهما الأفضل في العالم".

وأردف قائلا "عندما تلعب هذا النوع من المباريات تحتاج للأداء، إذا أردت أن تكون الأفضل في العالم عليك أن تقدم أداءً جيدًا في المباريات الكبيرة، لذلك سنحاول أن نفعل كل شيء ممكن".

وعن المباريات الصعبة المقبلة للبلوز قال "لدينا أسبوعان معقدان جدًا سنواجه برشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، نلعب كرة القدم من أجل هذه المباريات، يمكننا الفوز بكل شيء ونحن مستعدون لذلك".

وواصل "كل مباراة أحاول أن ألعب بشكل أفضل، في الموسم الماضي لم نلعب في دوري أبطال أوروبا ولكن هذا العام عدنا، لعبت بعض المباريات بشكل جيد، مثلما حدث أمام أتلتيكو مدريد في إسبانيا وهنا، إذا أردت الوصول لمستوى عالٍ عليك القيام بكل شيء، سأحاول أن أقدم مباراة كبيرة اليوم".

واستطرد "أعتقد أن أندريس إنييستا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ برشلونة، مع ميسي، لا يزال في القمة، بعدما لعب لبرشلونة 10 أو 15 عامًا".

وزاد "أتذكر ذلك الهدف الذي سجله في الدقيقة الأخيرة في مرمى تشيلسي، لقد أصبح الأمر من الماضي ونحن نركز الآن على الحاضر، سوف ننسى هذه المباراة ونهتم بمباراة اليوم".

وعن مستقبله مع البلوز قال "أولًا، أريد التركيز على مباراة اليوم، لدي عقد مع تشيلسي لست سنوات أخرى، ونحن سعداء جدًا، أنا وعائلتي ولا نفكر بالمستقبل".

واختتم "نعرف أنه من الصعب التغلب على برشلونة ولكن نحن في حالة جيدة، نلعب المباراة الأولى هنا وسنقدم كل شيء، برشلونة من بين الأفضل في العالم حاليًا، ولكن سابقًا كانوا في مأزق أمام تشيلسي وآمل أن يكون الأمر نفسه اليوم".