أولمبياد 2018: غوجيا تحصد ذهبية الانحدار في التزلج الالبي

عرب ٤٨ / أ ف ب

باتت صوفيا غوجيا أول إيطالية تحرز ذهبية الانحدار في التزلج الالبي بإحرازها المركز الأول في هذا السباق اليوم، الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية حتى 25 شباط/فبراير.

وقطعت غوجيا المسافة بزمن 1:39,22 دقيقة، وتقدمت على النروجية راغنهيلد موفينكل (1:39,31 د)، وحلت الأميركية ليندسي فون التي كانت تمني النفس بإنهاء مسيرتها بذهبية السباق، في المركز الثالث واكتفت بالبرونزية (1:39,69 د).

وقدمت الإيطالية ابنة الـ25 عاما اليوم دليلا على أنها أفضل رياضية في هذا الاختصاص خلال الموسم الحالي حيث تحتل صدارة ترتيب مسابقة كأس العالم بفوزها في مرحلتين حتى الآن.

وبدورها، خاضت الأميركية فون (33 عاما) سباقها الأخير، واقتصرت مسيرتها على ذهبية فانكوفر 2010، علما بأن الإصابة حرمتها من المشاركة في أولمبياد 2014 في سوتشي الروسية.

وبعد حلولها في المركز السادس في التعرج الطويل خلال مشاركتها الحالية، لا تزال الأميركية المخضرمة تملك فرصة الصعود على إحدى درجات منصة التتويج في الثنائية (كومبينيه)، لكن الذهب شبه محجوز للنجمة الصاعدة مواطنتها ميكايلا شيفرين (22 عاما).

وتخفف ذهبية غوجيا من خيبة الأمل الإيطالية لأن أيا من زميلاتها الثلاث الأخرى في الفريق (ناديا فانكيني وفيديريكا بيرنيوني ونيكول ديلاغو) لم تصل خط النهاية.