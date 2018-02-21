الليلة: مانشستر يونايتد يحل ضيفا ثقيلا على إشبيلية

للمرة الأولى منذ أربع سنوات، يعود مانشستر يونايتد إلى الظهور في الأدوار الفاصلة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يلتقي مضيفه إشبيلية الإسباني اليوم، الأربعاء، في ذهاب ثمن النهائي.

ويرى مايكل كاريك قائد الفريق أن التأهل للأدوار الفاصلة في دوري الأبطال هو الشيء المناسب لمانشستر يونايتد الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة، وأن عدم التواجد أو الخروج المبكر من دور المجموعات لم يكن ملائما لمكانة ووضع هذا الفريق.

وكان مانشستر يونايتد عنصرا منتظما في هذه الأدوار الفاصلة تحت قيادة مديره الفني الأسبق الأسطورة الاسكتلندي سير أليكس فيرغسون، ولكنه غاب عنها في السنوات الثلاث الماضية.

ويعود الفريق للظهور في هذه الأدوار من خلال مواجهة صعبة للغاية اليوم على ملعب إشبيلية، الذي توج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي لثلاثة مواسم متتالية من 2014 إلى 2016، قبل أن يحرز مانشستر يونايتد بالذات اللقب في الموسم الماضي، ليكون طريقه إلى المشاركة في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال كاريك، عبر موقع مانشستر يونايتد على الإنترنت "هذا هو ما يجب أن ننتظره من أنفسنا، أن نكون في هذه المرحلة من دوري الأبطال".

وأضاف "يجب أن يكون هذا هو معيارنا، يتعين علينا التواجد دائما في هذه المسابقة والكفاح في هذه الأدوار النهائية، هذا هو المكان الذي ننتمي إليه".

وخلال السنوات التي قضاها فيرغسون في تدريب الفريق، توج مانشستر يونايتد بلقب دوري الأبطال مرتين وخسر النهائي مرتين، وبلغ الأدوار الفاصلة 15 مرة.

ولكن الوضع تغير منذ رحيل فيرغسون عن تدريب الفريق في 2013، حيث خرج الفريق من دور الثمانية في الموسم التالي بقيادة المدرب الاسكتلندي الآخر دافيد مويس، ثم فشل في التأهل في اثنين من المواسم الثلاثة التالية.

ومع فوز الفريق بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، عاد مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو للمشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم.

وخلال دور المجموعات بالبطولة، فاز الفريق بخمس من مبارياته الست وسجل 13 هدفا مقبل هدفين في شباكه.

ويخوض مانشستر يونايتد اليوم، المباراة الأولى له أمام أشبيلية على مدار تاريخ الفريقين.

وبغض النظر عمن سيكون ضمن حسابات مورينيو للمباراة، يتوقع الإسباني خوان ماتا لاعب خط وسط الفريق أن مانشستر يونايتد سيكون على قدر المسؤولية.

وقال ماتا "دوري الأبطال عاد لاستئناف نشاطه، وهناك أجواء خاصة هنا لأننا جميعا نتطلع لتقديم عرض جيد في هذه البطولة الكبيرة".

وأوضح "أتمنى أن نشاهد مباراة رائعة في كرة القدم وأن نحقق نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب في 13 آذار/مارس المقبل أمام جماهيرنا على استاد أولد ترافورد".

شاختار دونيتسك يصطدم بروما

يستضيف شاختار دونيتسك الأوكراني في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، نظيره الإيطالي روما على ملعب، وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى شاختار دونيتسك إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي أمام روما وزيادة حظوظه بالتأهل للدور ربع النهائي، فيما يبحث نادي الذئاب هو الآخر عن الفوز لبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وفيما يلي أبرز الأرقام والاحصائيات عن هذه المباراة:

- شاختار دونيتسك فاز في ثلاثة من أربع مواجهات ضد روما وجميعها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما خسر النادي الأوكراني في مناسبة واحدة فقط بنتيجة 4-0 في أيلول/سبتمبر من عام 2009.

- المواجهة الوحيدة التي جمعت بين روما وشاختار في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا تعود للدور ثمن النهائي من موسم 2010-2011، حيث تأهل النادي الأوكراني 6-2 في مجموع المباراتين.

- شاختار دونيتسك وصل إلى مراحل خروج المغلوب في أربع من آخر سبع مشاركات في دوري أبطال أوروبا، أفضل نتيجة تعود إلى موسم 2010-2011 عندما تأهل على حساب روما إلى ربع النهائي.

- روما يبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في آخر سبعة مشاركات، لكنه فشل منذ موسم 2007-2008 في بلوغ ربع النهائي، حيث خسر سبعة من أصل ثماني مباريات في مراحل خروج المغلوب.

- شاختار دونيتسك فاز في مناسبتين فقط من مبارياته الثمانية الأخيرة من مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر ست مباريات وتعادل مرتين، فيما جاء كلا الانتصارين ضد روما في موسم 2010-2011.

- روما استقبل أهدافا في آخر 24 مباراة متتالية جرت خارج ميدانه في دوري أبطال أوروبا، المرة الأخيرة التي حافظ بها على نظافة شباكه خارج ملعبه جاء في آذار/مارس 2007 عند فوزه 2-0 أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

- شاختار دونيتسك فاز في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها على ميدانه في دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم، في حين سجل النادي الأوكراني هدفين على الأقل في المباريات الخمس الأخيرة على أرضية ملعبه.

- روما فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 12 مباراة خاضها خارج ميدانه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك أمام كاراباغ في أيلول/سبتمبر الماضي (2-1)، فيما خسر فريق الذئاب في ست مناسبات وتعادل في خمس لقاءات.

- شاختار دونيتسك لم يتعادل في آخر 13 مباراة على التوالي في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في خمس مناسبات وخسر في ثماني مباريات، فيما فاز هذا الموسم في أربع مباريات وخسر في مواجهتين من المسابقة.

- دييغو بيروتي لاعب روما الإيطالي سجل هدفين في آخر ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، وذلك بعد أن سجل اللاعب الأرجنتيني هدف واحد فقط في عشر مباريات قبل ذلك في هذه المسابقة.

- روما هو الفريق الأقل من حيث عدد البطاقات الصفراء في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري (4)، في حين أن النادي الإيطالي ارتكب أخطاء (47)، أقل من أي فريق آخر شارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.