بايرن ميونخ يوضح حجم إصابة خاميس

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تفاصيل إصابة لاعبه خاميس رودريغيز، بعدما خرج أمس الثلاثاء، خلال لقاء بشكتاش التركي، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي البافاري، في بيان رسمي، عبر موقعه على شبكة الإنترنت "الإصابة التي تعرض لها خاميس خلال مواجهة بشكتاش، ليست خطيرة".

وأضاف البيان "الفحص الدقيق اليوم، تحت إشراف الطبيب هاينز فولفهارت، أكد صحة التشخيص المبدئي بأن اللاعب يعاني من مشاكل طفيفة في عضلات الساق اليسرى، وهو بحاجة للراحة من التدريبات، لأيام قليلة فقط".

وكان الفريق البافاري، قد وضع قدمًا في ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما انتصر بخماسية نظيفة في مباراة ذهاب دور الـ16.