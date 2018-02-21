رانييري يبدي استعداده لتدريب منتخب إيطاليا

عرب ٤٨ / أ ف ب

كشف المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري الذي قاد ليستر سيتي إلى لقب تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عام 2016، إنه مستعد لترك فريقه الحالي نانت الفرنسي إذا طلب منه الإشراف على منتخب بلاده.

وطرح اسم المدرب البالغ 66 عاما من بين الأسماء المرشحة للإشراف على المنتخب الإيطالي خلفا لجانبييرو فينتورا الذي أقيل من منصبه بعد فشله في قيادة الـ"اتزوري" إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 بخسارة الملحق القاري أمام السويد.

وقال رانييري لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية "أي مدرب إيطالي يحلم بأن يتولى الإشراف على المنتخب الوطني. يربطني عقد لعامين بنانت، ولم تصلني أي رسالة من الاتحاد الإيطالي، وبالتالي لا يمكنني قول أي شيء".

واستطرد قائلا "لكن إذا تم الاتصال بي بشأن وظيفة مدرب إيطاليا، سأذهب إلى رئيس نانت وأطلب منه أن يسمح لي بالرحيل".

وبدأ رانييري المعروف بكثرة ترحاله وتنقله بين أندية كثيرة أبرزها يوفنتوس ونابولي وروما في إيطاليا وتشيلسي وليستر في إنجلترا وفالنسيا وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، الإشراف على نانت هذا الموسم ويقدم معه حتى الآن نتائج لافتة إذ يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري المحلي لكن بفارق 10 نقاط عن ليون الرابع.

واستعان الاتحاد الإيطالي موقتا بلويجي دي بياجيو للإشراف على المنتخب الوطني الأول.

وشغر منصب مدرب المنتخب مع إقالة فينتورا في تشرين الثاني/نوفمبر، إثر الإقصاء من الملحق الأوروبي على يد السويد (0-1 ذهابا و0-0 ايابا).

وأدى فشل التأهل إلى النهائيات وغياب المنتخب عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ 60 عاما، إلى أزمة في كرة القدم الإيطالية شملت أيضا استقالة كارلو تافيكيو من رئاسة الاتحاد الإيطالي للعبة في الشهر نفسه.

ومع الفشل في انتخاب خلف لتافيكيو، دخلت اللجنة الأولمبية الإيطالية على خط الأزمة وعينت أمينها العام روبرتو فابريتشيني مفوضا للإشراف على الاتحاد، يعاونه في مهامه الخبير القانوني أنجيلو كلاريتسيا والمدافع السابق اليساندو كوستاكورتا.

وكان القرار الأول لسلطة الوصاية على الاتحاد الاستعانة موقتا بدي بياجيو (46 عاما) الذي ستكون مهمته الأولى وربما الوحيدة قيادة المنتخب في وديتين ضد الأرجنتين وإنجلترا في 23 و27 آذار/مارس.

وطرحت اسماء العديد من المدربين لتولي المهمة بشكل ثابت، أبرزها روبرتو مانشيني، انطونيو كونتي، رانييري وكارلو انشيلوتي، علما بأن الأخير أعرب عن عدم رغبته بالانتقال من تدريب الأندية إلى المنتخبات.

ومن المتوقع أن يكون المنتخب الإيطالي بقيادة مدرب دائم عندما يبدأ مشواره في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية حيث يلتقي بولندا والبرتغال في 7 و10 ايلول/سبتمبر.