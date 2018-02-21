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ريال مدريد يفوز على ليغانيس ويعتلي المركز الثالث

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 22:49

ريال مدريد يفوز على ليغانيس ويعتلي المركز الثالث
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، الأربعاء، مباراة الذهاب والمؤجلة بين فريقي ليغانيس وريال مدريد على ملعب الأول "دي بوتاركي"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بثلاثية مقابل هدف للأول، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض، حيث افتتح الأخير باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب أوناي بوستينزا في الدقيقة السادسة، ثم في الدقيقة 11 أدرك اللاعب لوكاس فاسكيز هدف التعادل لصالح ريال مدريد، وفي الدقيقة 29 أضاف اللاعب كاسيميرو الهدف الثاني لصالح الفريق الضيف.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 90 حسم اللاعب سيرجيو راموس المباراة بهدف ثالث لصالح ريال مدريد.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 48 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 29 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#ليغانيس
#الدوري الإسباني

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