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صحيفة: برشلونة كان قريبا من التعاقد مع ويليان

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 19:13

صحيفة: برشلونة كان قريبا من التعاقد مع ويليان
اللاعب البرازيلي ويليان (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تألق البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي، في مباراة فريقه مع برشلونة الإسباني، أمس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، أن برشلونة كان قريبا من التعاقد مع ويليان في 2013، عندما كان لاعبا في صفوف شاختار الأوكراني، خلال فترة وجود الرئيس ساندرو روسيل.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة تابع ويليان عن قرب أثناء وجوده في شاختار، ونال إعجاب إدارة الفريق الكاتالوني، لكنه انضم في كانون الثاني/يناير 2013 لآنجي الروسي، الذي دفع 35 مليون يورو لاستقطابه.

وسجل ويليان أمس هدف البلوز الوحيد، ومنعه القائم من تسجيل هدفين آخرين.

وكان ويليان قد انضم لتشيلسي من آنجي، بداية من موسم 2013-2014، مقابل 40 مليون يورو، بعد منافسة مع توتنهام.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#ويليان
#تشيلسي

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