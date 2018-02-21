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ويليان: كنا نستحق الفوز على برشلونة

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 09:05

ويليان: كنا نستحق الفوز على برشلونة
اللاعب البرازيلي ويليان (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أكد البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه كان يستحق الفوز على برشلونة الإسباني، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1ـ1، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال ويليان، لشبكة "BT Sport" الإنجليزية "أنا سعيد بهدفي، ولكنني حزين جدا للنتيجة، وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز".

وتابع "كانت السيطرة لبرشلونة، لكننا خلقنا فرصا خطيرة للتسجيل".

واختتم بالحديث عن لقاء الإياب، قائلا "علينا أن نذهب إلى هناك ونلعب بنفس المستوى، كنت غير محظوظ قليلا (تسديد كرتين في القائم)، ولا بد أن أستمر في العمل ونتطلع الآن إلى المباريات الأخرى".

يشار إلى أن برشلونة سوف يستضيف تشيلسي في معقله "كامب نو" يوم 14 آذار/مارس المقبل، في مباراة الإياب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ويليان
#تشيلسي
#برشلونة
#دوري أبطال أوروبا

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