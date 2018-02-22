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دوناروما يريد ترك ميلان ويحدد وجهته المقبلة!

تاريخ النشر: 22/02/2018 - 21:28

دوناروما يريد ترك ميلان ويحدد وجهته المقبلة!
الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الحارس الإيطالي الدولي، جيانلويجي دوناروما، قرر الرحيل عن ميلان، الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تقارير إيطالية، أن دوناروما قرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ويبحث سان جيرمان عن حارس آخر، بدلًا من الحالي، ألفونس أريولا، ويعد دوناروما الأكثر جذبًا للنادي الباريسي، حيث ارتبط كثيرًا بالرحيل عن صفوف الروسونيري، في ظل أنباء عن مفاوضات، بين وكيله، مينو رايولا، وإدارة البي إس جي.

ويوجد حراس آخرون، على أجندة الفريق الفرنسي، مثل يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وأليسون بيكر، حارس مرمى روما.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جيانلويجي دوناروما
#ميلان
#باريس سان جيرمان

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