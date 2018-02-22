شاختار دونيتسك يفوز على روما بهدفين لهدف

تفوق نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، على ضيفه روما الإيطالي، بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "دونباس آرينا".

وتقدم روما في النتيجة، عبر جنكيز أوندير، بنهاية الشوط الأول، وتعادل فيريرا لشاختار في الدقيقة 53، قبل أن يضيف فريد، الهدف الثاني عند الدقيقة 70.

وانطلقت المباراة بندية كبيرة وسرعة بين الطرفين، مع أفضلية لفريق شاختار، الذي سيطر على الكرة، وسنحت أول فرصة لصاحب الأرض، عن طريق الجناح الأيمن مارلوس، بعد أن تخطى كولاروف، ثم أرسل عرضية قوية، كانت باتجاه فيريرا، لكن الحارس البرازيلي آليسون، سيطر عليها بشكل جيد.

وفي الدقيقة 21، لعب أوندر، كرة ذكية من الجهة اليمنى لليسرى، على حدود منطقة الجزاء لبيروتي، الذي مهد الكرة لإيدين دزيكو، لكن تسديدة الأخيرة على مرمى بياتوف كانت ضعيفة.

وسدد فريد، كرة جديدة لشاختار في الدقيقة 33، بقدمه اليسرى، لكنها لم تكن مركزة بالشكل الكافي وذهبت أعلى مرمى الحارس آليسون بيكر.

وعند نهاية الشوط الأول، نجح النجم جنكيز أوندر، في وضع روما في المقدمة، بعد تمريرة من دزيكو للاعب، الذي انفرد بمرمى بياتوف، ووضع الكرة بيسراه داخل الشباك.

وانطلق الشوط الثاني، بمحاولة من فيريرا مهاجم شاختار، عن طريق تسديدة من على حدود المنطقة، بقدمه اليمنى، لكنها كانت ضعيفة وذهبت سهلة في يد حارس روما.

ولكن عند الدقيقة 52، نجح فيريرا في إحراز هدف التعادل للفريق الأوكراني، بعد كرة مرتدة وسريعة من قلب الدفاع لفيريرا، الذي تفوق على مانولاس، وانفرد بمرمى آليسون، ليلعبها من تحت يده لتسكن الشباك.

وعند الدقيقة 55، كاد مارلوس أن يسجل الهدف الثاني لروما، بعد عرضية من الجهة اليسرى، وصلت للاعب الذي سددها بقوة بقدمه اليسرى، ولكن تألق آليسون وتصدى لها بنجاح.

ومن جديد، تألق آليسون في إبعاد تسديدة تايسون القوية بيمناه، وعند الدقيقة 70، نجح فريد في إضافة الهدف الثاني لشاختار، من ضربة حرة مباشرة بتسديدة مميزة.

وحاول روما، الرد سريعًا عبر البديل جيرسون، الذي سدد كرة أولى بيسراه، من على حدود المنطقة، لكن بياتوف كان في المكان المناسب.

ووجد روما صعوبة في نهاية المباراة، لإدراك هدف التعادل، وسدد جيرسون، كرة أرضية يسارية عند الدقيقة 88، وكاد صاحب الأرض أن يضيف الهدف الثالث، في الثواني الأخيرة، لولا تصدي إعجازي من الحارس آليسون، لتنتهي المباراة بفوز شاختار 2-1.