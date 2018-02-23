أولمبياد 2018: زاغيتوفا تمنح روسيا الذهبية الأولى

عرب ٤٨ / أ ف ب

منحت الواعدة ألينا زاغيتوفا الميدالية الذهبية الأولى لروسيا تحت العلم الأولمبي عندما نالت المعدن الأصفر في التزحلق الفني اليوم، الجمعة، قبل ثلاثة أيام من اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وحصلت زاغيتوفا البالغة من العمر 15 عاما 239,57 نقطة وتقدمت على مواطنتها إفغينيا مدفيديفا (18 عاما) التي جمعت 238,26 نقطة، وهما تشاركان ضمن مجموعة الرياضيين الأولمبيين الروس بسبب إيقاف بلدهم من قبل اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية التنشط الممنهج للدولة الروسية.

ونالت زاغيتوفا إعجاب القضاة خلال عرضها على نغمات موسيقى الباليه للدون كيشوت، قبل أن تقدم مدفيديفا، بطلة العالم مرتين، عرضا رائعا على موضوع فيلم آنا كارنينا، الذي حصلت من خلاله على نفس نتيجة مواطنتها (156,65 نقطة). ولكن زاغيتوفا تفوقت على مواطنتها بفضل برنامجها القصير المثالي ليوم الأربعاء.

وباتت ألينا زاغيتوفا في سن الخامسة عشرة والنصف، ثاني أصغر متزحلقة تفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية، خلف الأميركية تارا ليبينسكي عندما حققت هذا الإنجاز ببضعة أسابيع أقل عندما نالت اللقب الأولمبي في ناغانو عام 1998.

وعادت الميدالية البرونزية للكندية كايتلين اوسموند برصيد 231,02 نقطة.

وتأتي الثنائية الروسية في وقت ستقرر فيه اللجنة الأولمبية الدولية غدا، السبت، رفع الإيقاف من عدمه عن اللجنة الأولمبية الروسية، وفي حين أعاد وفد الرياضي الأولمبي الروسي الخميس برونزية الزوجي المختلط في الكيرلينغ بسبب حالة منشطات من مادة الميلدونيوم خلال الألعاب.

فوز زاجيتوفا يعني أنه سيتم خلال حفل تسليم الميداليات عزف النشيد الأولمبي مع رفع العلم الأولمبي ذو الخمس حلقات، وليس النشيد والعلم الروسيين.

وإذا قررت اللجنة الأولمبية الدولية السبت إعادة روسيا إلى العائلة الأولمبية، فسيتم رفع العلم الروسي في الحفل الختامي مساء الأحد.

وأوقفت روسيا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بسبب اكتشاف برنامج تنشط ممنهج للدولة الروسية يتضمن التلاعب والتستر على اختبارات المنشطات لرياضييها خصوصا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها على أرضها عام 2014.

وقد تم الكشف عن هذا البرنامج من خلال تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وبسبب الإيقاف، تمت دعوة 168 رياضيا روسيا "نظيفا" للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الحالية تحت العلم الأولمبي.

وكانت روسيا قد حلت في المركز الأول في أولمبياد سوتشي، بيد أنه غلتها انخفضت بسبب فضيحة المنشطات.