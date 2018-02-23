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ريال مدريد يكشف عرضه للتعاقد مع ليفاندوفسكي

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 22:05

ريال مدريد يكشف عرضه للتعاقد مع ليفاندوفسكي
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم، الجمعة، عن استعداد ريال مدريد الإسباني، لدفع مبلغ كبير، لضم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية نقلًا عن صحيفة "Przeglad Sportowy" البولندية، إن الوكيل الجديد لليفاندوفسكي بيني زاهافي، اتصل بريال مدريد لإعلان رغبة اللاعب في الانتقال للملكي في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد أبلغ زاهافي باستعداده لدفع 150 مليون يورو الصيف المقبل، للظفر بخدمات المهاجم البولندي الذي يبلغ من العمر 29 عامًا.

وأشارت إلى أن العقبة الأولى أمام هذه الصفقة هي نادي بايرن ميونخ الذي يملك اللاعب في الوقت الراهن، خاصة أن النادي البافاري لا يرغب في بيعه في ظل امتداد عقده حتى عام 2021.

وارتبط ليفاندوفسكي بالانتقال لنادي ريال مدريد منذ عام 2013، عندما كان لاعبًا في صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لكنه رحل إلى بايرن ميونخ، إلا أنه لم يغادر قائمة المطلوبين في الفريق الملكي.

وكان اللاعب قد رد مؤخرًا على أخبار ارتباطه بريال مدريد، وقال "في الوقت الحالي لا أفكر كثيرًا في هذا الأمر، التفكير في هذه الشائعات ليس جيدًا بالنسبة لي لأنه يجعلني لا أركز مع فريقي".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ

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