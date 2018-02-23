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غاتوزو يعلق على مستقبله مع ميلان

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 13:07

غاتوزو يعلق على مستقبله مع ميلان
المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعرب إيفان جينارو غاتوزو، مدرب نادي ميلان، عن شعوره بالفخر الشديد، لتدريب الفريق الإيطالي، والعبور لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وقال غاتوزو، في تصريحات لشبكة سكاي سبورت "سعيد لعدم اهتزاز شباك ميلان أمام لودوغوريتس البلغاري، في مباراتي الذهاب والإياب".

وتابع "يجب علينا، في الوقت الحالي، التفكير في لقاء الأحد المقبل، أمام روما، ثم مباراة العودة بنصف نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو".

وأوضح "نحن نستمتع بكل مباراة، نعمل على ألا نتلقى الأهداف، ولهذا فإن الجماهير تتفاعل معنا بحماس كبير، يجب علينا أن نتحسن أكثر، نحن على الطريق الصحيح".

وعن مستقبله في ميلان، علق غاتوزو بقوله "عليكم أن تسألوا النادي، بالنسبة لي، فأنا فخور للغاية بتدريب هذا الفريق، أشعر بضغط كبير، لكن هذا يجعلني أبذل مجهود أكبر".

وختم غاتوزو حديثه بقوله "أرغب في الاستمرار مع ميلان، ولكن يجب أن أتحدث مع مجلس الإدارة، كما أوجه الشكر للمدير الرياضي ميرابيلي، والرئيس التنفيذي ماركو فاسوني".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جينارو غاتوزو
#ميلان
#الدوري الأوروبي
#الدوري الإيطالي

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