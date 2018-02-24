المصري صلاح: حققت حلما تمنيته قبل 4 سنوات

أبدى المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، سعادته الكبيرة بدعم الجماهير له في الموسم الجاري.

وقال صلاح في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" عن أغنية "الملك المصري" التي تغنيها جماهير الريدز تحية له "سعيد لسماع ذلك كل مباراة، والشعور بالحب والتقدير من جانب المشجعين. هذا لطيف، وأحب ذلك جدا".

وأضاف "الأجواء هنا لا تصدق، سواء في المباريات، أو حتى في الإحماء، عندما كنت هنا قبل 4 سنوات ولعبت ضد ليفربول، قلت لنفسي يومًا ما يجب أن ألعب هنا، المشجعون رائعون".

وواصل "من اليوم الأول شعرت بالدعم، أشعر أنهم يحبونني لذلك لا بد أن أقدم أفضل ما عندي لأجعلهم سعداء".

وعن مركزه في هجوم ليفربول، أوضح "نحن نغير طريقة اللعب كل مباراة. أحيانا ألعب كمهاجمٍ ثان، وأحيانًا ألعب على اليمين، وأحيانا ألعب على اليسار، وأحيانا نلعب بطريقة(4-4-1-1، أو 4-4-2. في النهاية ذلك يعتمد على ظروف المباراة، وعلى ما يريده المدرب".

وتابع "لقد ساعدني المدرب كلوب على تحسين نفسي، وأن أفعل ما أفعله الآن، وأنا سعيد بذلك. لديَّ الحرية في القيام بما أريد، ولكن لدينا 11 لاعبًا، لذلك يجب أن أتحمل المسؤولية معهم، يجب أن أشارك أيضًا في الدفاع".

وعن هدف ليفربول في البريمييرليغ هذا الموسم، ختم "يجب أن ننهي الموسم ضمن الأربعة الكبار، هذا ليس اختيار، يجب أن نعمل بجد، ونقاتل من أجل ذلك، لدينا مدرب، ولاعبين، وجماهير رائعة، نحن نستحق ذلك".