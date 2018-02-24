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بايرن ميونخ يقع بفخ التعادل أمام هيرتا برلين

تاريخ النشر: 24/02/2018 - 20:13

بايرن ميونخ يقع بفخ التعادل أمام هيرتا برلين
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي بايرن ميونخ وهيرتا برلين على ملعب الأول "أليانز آرينا"، والتي أسفرت عن تعادلهما سلبيًا 0-0، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدفين لكل منهما.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عديدة من قبل كلا الفريقين لإحراز الأهداف، إلا أن كافة محاولاتهما باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى أهداف.

وبهذا التعادل رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 60 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد هيرتا برلين 31 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بايرن ميونخ
#هيرتا برلين
#الدوري الألماني

بايرن ميونخ يقع بفخ التعادل أمام هيرتا برلين

بايرن ميونخ يقع بفخ التعادل أمام هيرتا برلين

بايرن ميونخ يقع بفخ التعادل أمام هيرتا برلين

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