ريال مدريد يسحق ألافيس برباعية نظيفة

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس على ملعب الأول "سانتياغو برنابيو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الملكي أيضًا بنتيجة هدفين مقابل هدف لديبورتيفو ألافيس.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه اللاعب كريستيانو رونالدو في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 46 أضاف اللاعب غاريث بيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، وفي الدقيقة 61 عاد اللاعب كريستيانو رونالدو لتسجيل الهدف الثالث، وفي الدقيقة 89 اختتم اللاعب كريم بنزيمة الأهداف بهدف رابع لصالح ريال مدريد من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 5 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 28 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر.