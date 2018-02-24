ليفربول يكتسح وست هام برباعية مقابل هدف

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي ليفربول ووست هام يونايتد على ملعب الأول "آنفيلد"، والتي أسفرت عن فوز الأول برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول أيضًا بالنتيجة ذاتها.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم "الريدز" بهدف أحرزه اللاعب إيمري تشان في الدقيقة 29.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 51 أضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول، وفي الدقيقة 57 سجل اللاعب روبرتو فيرمينو الهدف الثالث، وفي الدقيقة 59 قلص اللاعب ميشيل أنطونيو الفارق بهدف وست هام يونايتد الوحيد، وفي الدقيقة 77 اختتم اللاعب ساديو ماني أهداف المباراة بهدف رابع لصالح ليفربول.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 57 نقطة وهو يحتل المركز الثاني حاليا بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 30 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.