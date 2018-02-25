إنتر ميلان يفوز على بينفينتو بهدفين نظيفين

جرت مساء، السبت، مباراة الإياب بين فريقي إنتر ميلان وبينفينتو على ملعب الأول "جوزيبي مياتزا"، والتي أسفرت عن فوز الأول بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز "النيراتزوري" أيضًا بهدفين مقابل هدف لبينفينتو.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 66 افتتح اللاعب ميلان سكرينيار باب التسجيل، وفي الدقيقة 69 حسم اللاعب أندريا رانوكيا المباراة بهدف ثان لصالح إنتر ميلان.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب بينفينتو، نيكولا فيولا، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 81.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 51 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد بينفينتو عند 10 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.