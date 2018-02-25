صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

برز النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، كأحد أبرز اللاعبين في الدوريات الأوروبية بهذا الموسم، حيث استطاع تحطيم الكثير من الأرقام القياسية مع الريدز.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن لاعب برشلونة الحالي، لويس سواريز، سجل 31 هدفًا في الموسم الأخير له مع ليفربول في 37 مباراة، وهو أفضل سجل تهديفي له مع الريدز.

واستطاع محمد صلاح يوم أمس، السبت، معادلة هذا الرقم لسواريز، إذ سجل المصري الهدف رقم 31 له في الموسم الحالي في شباك وست هام، بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.

وغاب سواريز عن باقي مباريات الموسم الأخير له مع ليفربول بسبب العقوبة والتي كانت بسبب "عض" إيفانوفيتش لاعب تشيلسي في ذلك الوقت، وكان قد قدم 24 تمريرة حاسمة، أي ضعف التمريرات الحاسمة التي قدمها المصري صلاح هذا الموسم (12)، والذي ما زالت أمامه الفرصة لزيادة رصيده.

وبات صلاح يملك 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني هدافي البطولة خلف الإنجليزي الدولي هاري كين، لاعب فريق توتنهام، بفارق هدف واحد، وينافس على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم.