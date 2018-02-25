كريستيانو يحقق إنجازا جديدا مع ريال مدريد

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، التألق وتسجيل الأرقام القياسية مع المرينغي، منذ انضمامه لقلعة الملكي صيف عام 2009، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأحرز رونالدو هدفين لريال مدريد في مباراة الأمس أمام ديبورتيفو ألافيس، التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" وانتهت بفوز الملكي برباعية نظيفة.

وقال الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد مساء السبت، إن كريستيانو رونالدو وصل إلى الهدف رقم 300 في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، خلال 285 مباراة خاضها في 9 مواسم.

ويعتبر موسم 2015/2014 الأفضل تهديفيًا لكريستيانو في الليغا حيث سجل 48 هدفًا، يليه 2012/2011 برصيد 46 هدفًا، ثم 2011/2010 بـ41 هدفًا.

وتجاوز رونالدو 30 هدفًا في ثلاثة مواسم 2016/2015 (35) و2013/2012 (34) و2014/2013 (31)، وفي 2010/2009 سجل 26 هدفًا، والموسم الماضي سجل 25 هدفًا، والموسم الحالي يملك 14 هدفًا في 20 مباراة.

وبهدفيه بالأمس بات البرتغالي يملك 435 هدفًا مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، وهو الهداف التاريخي للبلانكوس، إذ يملك مع الفريق الملكي 101 في دوري الأبطال، 22 في كأس الملك، 6 في كأس العالم للأندية، 4 في كأس السوبر الإسباني، 2 في كأس السوبر الأوروبي.

وكانت أكثر مبارياته تهديفًا في الليغا أمام غرناطة وإسبانيول في موسم 2016/2015، حيث سجل في كل مباراة 5 أهداف، وفي مرمى راسينغ سانتاندير، وإلتشي، وسيلتا فيغو سجل 4 أهداف.