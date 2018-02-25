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مانشستر سيتي يتوّج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 22:33

مانشستر سيتي يتوّج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين فريقي آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب "ويمبلي"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بثلاثة أهداف نظيفة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم مانشستر سيتي بهدف أحرزه اللاعب سيرجيو أغويرو في الدقيقة 18.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 58 أضاف اللاعب فينسان كومباني الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي، وفي الدقيقة 65 حسم اللاعب دافيد سيلفا المباراة بهدف ثالث لصالح مانشستر سيتي.

وبهذا الفوز توّج تلامذة المدرب، بيب غوارديولا، بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة الخامسة في تاريخه.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر سيتي
#آرسنال
#كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر سيتي يتوّج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر سيتي يتوّج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر سيتي يتوّج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

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