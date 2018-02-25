مانشستر يونايتد يقهر تشيلسي بهدفين مقابل هدف

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الإياب والقمة بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب الأول "أولد ترافورد"، والتي أسفرت عن فوز أصحاب الأرض بنتيجة هدفين مقابل هدف للفريق الضيف، ضمن أحداث الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز تشيلسي بنتيجة هدف يتيم.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح تشيلسي باب التسجيل بواسطة لاعبه ويليان بورخيس دا سيلفا في الدقيقة 32، ثم في الدقيقة 39 أدرك اللاعب روميلو لوكاكو هدف التعادل في الدقيقة 39.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 75 حسم اللاعب جيسي لينجارد المباراة بهدف ثان لصالح مانشستر يونايتد.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 59 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 53 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.