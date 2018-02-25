هاينكس يؤكد عدم استمراره مع بايرن ميونخ

أكد يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، أنه لن يستمر في قيادة الفريق البافاري في الموسم المقبل كما كان يأمل مسؤولو إف سي هوليوود.

وقال هاينكس، في تصريحات لصحيفة "بيلد أم سونتاج" الألمانية "مستقبلي؟ الأمور باتت واضحة للجميع، أنا لن أقول أي شيء أكثر".

وأضاف صاحب الـ72 عامًا "أنا لا أعرف من هو المدرب الجديد، ولكن يجب على المسؤولين أن يقرروا، في بايرن عليك أن تنجح وتمتلك المدرب المناسب".

وعن الطفرة التي أحدثها منذ توليه تدريب الفريق، أوضح "على المستوى الشخصي كنت دائمًا أثق بأننا سنحرز تقدمًا".

وأتم "حاولت أن أوجد تواصلا سلسا، كنت أثق دائمًا في قدرتنا على تحقيق ذلك، واللاعبون أيضًا".

واستطاع هاينكس أن يحول تأخر بايرن عن صدارة البوندسليغا بخمس النقاط، إلى احتلال قمة المسابقة بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه، كما تأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، بالإضافة إلى اقترابه من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقلل هاينكس، من السقوط في فخ التعادل السلبي أمام هيرتا برلين، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من البوندسليغا.

وقال هاينكس "على الرغم من التعادل، أظهرنا التزاما في الأداء، ولكننا لم نستغل كل الفرص التي سنحت لنا، ولذلك كان من الصعب الانتصار".

وأضاف "ربما كانت اختلفت الأمور لو كنا نجحنا في التسجيل، ولكن يمكننا التعايش بشكل طبيعي بعد هذه النقطة، ولن ألوم اللاعبين، أهدرنا العديد من الفرص وهو أمر غير طبيعي ولكن وارد".

وتابع "ثنائية ليفاندوفيسكي وفاغنر؟ توماس مولر لم يكن في حالته، وأردت أن أخاطر بعض الشيء، ولكن لسوء الحظ أصيب كينغسلي كومان وهذا كان عائقًا".

ومن جانبه قال آريين روبن "هناك أيام لا تريد الكرة أن تدخل فيها المرمى وكان هذا هو الحال أمام هيرتا برلين، هذا لا يحدث في كثير من الأحيان، خاصةً هنا في أليانز آرينا".

وواصل "كانت لدينا الفرص وكان علينا فقط أن نسجل لكننا لم نفعل، كما أن هيرتا دافع بشكل جيد ولهم كل الثناء".

وفي السياق نفسه، أشار دافيد ألابا، إلى صعوبة اللقاء، موضحًا "لم تكن مباراة سهلة، والخصم لم يكن مريحًا بالنسبة لنا، فهم يجيدون الدفاع وتضييق المساحات".

واختتم "من يريد الفوز عليه استغلال الفرص، ولسوء الحظ نحن لم نحسن استغلالها خلال المباراة".