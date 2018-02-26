ميلان يسقط روما في عقر داره

جرت مساء، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي روما وآيه سي ميلان على ملعب الأول "الأوليمبيكو"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز روما بنتيجة هدفين نظيفين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 افتتح اللاعب باتريك كوتروني باب التسجيل، ثم في الدقيقة 74 حسم اللاعب دافيد كالابريا المباراة بهدف ثان لصالح الفريق الضيف.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 44 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد روما عند 50 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.