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ميلان يسقط روما في عقر داره

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 01:32

ميلان يسقط روما في عقر داره
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي روما وآيه سي ميلان على ملعب الأول "الأوليمبيكو"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز روما بنتيجة هدفين نظيفين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 افتتح اللاعب باتريك كوتروني باب التسجيل، ثم في الدقيقة 74 حسم اللاعب دافيد كالابريا المباراة بهدف ثان لصالح الفريق الضيف.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 44 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد روما عند 50 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ميلان
#روما
#الدوري الإيطالي

ميلان يسقط روما في عقر داره

ميلان يسقط روما في عقر داره

ميلان يسقط روما في عقر داره

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