أنشيلوتي يرغب بخلافة فينغر وتدريب آرسنال

يرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ، في العودة للتدريب في البريمييرليغ خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن كارلو أنشيلوتي، أبلغ أصدقائه المقربين برغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن أنشيلوتي يرغب بقوة في قيادة آرسنال إذا تمت إقالة أرسين فينغر، من تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ولا يتولى أنشيلوتي تدريب أي فريق، منذ رحيله عن بايرن ميونخ في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الجانرز يرغبون في التعاقد مع لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق لكن تشيلسي هو الأقرب للفوز به لخلافة أنطونيو كونتي بعد نهاية الموسم.

وتابعت الصحيفة "المباريات الـ3 المقبلة لآرسنال أمام مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري وميلان في الدوري الأوروبي ستكون حاسمة في مصير فينغر مع الفريق، في ظل الغضب الكبير بعد الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي 3ـ0 في نهائي كأس الرابطة مؤخرا".