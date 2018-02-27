ريال مدريد يخسر أمام إسبانيول بالوقت القاتل

جرت مساء اليوم، الثلاثاء، مباراة الإياب بين فريقي إسبانيول وريال مدريد على ملعب الأول "باور 8"، والتي أسفرت عن فوز الأول بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع أحرز اللاعب جيرارد مورينو بالاغيرو هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح إسبانيول.

وبهذا الفوز رفع إسبانيول رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 51 نقطة وهو يحتل المركز الثالث حاليا.