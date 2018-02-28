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صحيفة تكشف العائق أمام إنريكي لتدريب تشيلسي

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 08:46

صحيفة تكشف العائق أمام إنريكي لتدريب تشيلسي
المدرب الإسباني لويس إنريكي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يعد لويس إنريكي، المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي الإنجليزي، في الموسم المقبل، خلفا للإيطالي أنطونيو كونتي.

وبحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن طلبات إنريكي المالية، بالحصول على 16.5 مليون إسترليني في الموسم، تقف عائقا أمام قيادته لتشيلسي في الموسم المقبل، لرفض البلوز دفع أكثر من 9.5 مليون إسترليني، وهو ما حصل عليه كونتي خلال الموسم الماضي.

وأضافت أن تشيلسي لن يدفع أكثر من 9.5 مليون جنيه إسترليني لأي مدرب، لذلك يفكر النادي في الثنائي ماوريسو ساري، مدرب نابولي، توماس توخيل، مدرب بوروسيا دورتموند السابق من أجل خلافة كونتي أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي سوف يدفع تعويضا ماليا لكونتي، عقب إقالته من تدريب الفريق.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لويس إنريكي
#تشيلسي

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