غوارديولا: المنافسة على لقب الدوري لم تحسم بعد

أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يظل أولوية للفريق، مضيفًا أن المنافسة لم تحسم بعد، رغم الفارق الكبير مع مطارديه.

ويستطيع مانشستر سيتي، توسيع فارق الصدارة مع أقرب مطارديه، اليونايتد إلى 16 نقطة، حال فوزه غدًا الخميس، على حساب مضيفه آرسنال.

وقال غوارديولا، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء "نحن نقاتل من أجل أهم لقب في الموسم، وهو البريمييرليغ".

وتابع "لقب الدوري الإنجليزي، أهم من دوري الأبطال وكأس إنجلترا ولقب الرابطة، بالطبع هناك ضرورة للاحتفاظ بالتركيز، بالنظر لخصومنا في المباريات الـ6 المقبلة".

وأضاف "لدينا 4 مباريات خارج أرضنا، وبالطبع نحن في وضع جيد، لكن الأمر لم ينته بعد، يجب أن نفوز في الـ6 مباريات".

وأوضح "عندما تفكّر في آرسنال، تشيلسي، توتنهام، مانشستر يونايتد، ومبارياتنا خارج أرضنا أمام ستوك، الذي يقاتل للنجاة من الهبوط، فإن الأمر صعب للغاية".

وأردف "نحن ذاهبون أيضا إلى غوديسون بارك، لملاقاة إيفرتون، ودائما ما تكون مبارياتنا صعبة هناك".

وتلقى مانشستر سيتي خسارة وحيدة فقط، في آخر 9 مباريات، وجاءت هذه الخسارة امام ويغان في كأس إنجلترا.

ورغم نشوة الفوز بلقب "الرابطة"، أكد غوارديولا أن الإفراط في التفكير بالإنجاز، سيضر اللاعبين قبل مواجهة آرسنال.

وتابع "في كرة القدم والرياضة بشكل عام، يجب أن تنسى ما فعلته في السابق، سواء كانت أمورا جيدة أو سيئة، يجب أن تفكّر فيما هو مقبل".

ونوه "لقد فزنا، نشعر بسعادة غامرة، وكان يمكن أن نشعر العكس تماما في حال فاز آرسنال، ولهذا السبب نركّز على مباراة الغد".

من ناحية ثانية، أكّد غوارديولا، غياب فرناندينيو عن مباراة الغد بسبب الإصابة، مضيفًا أن رحيم سترلينغ يشعر بوضع أفضل بكثير، وقد يكون جاهزا أمام تشيلسي وبازل.

وقال "مواجهة آرسنال، دائما ما تكون صعبة، إنه خصم قوي على ملعب الإمارات، ربما في المحصّلة لم يتمتّعوا بالثبات خلال الموسم، لكنهم أقوياء على ملعبهم".

وختم غوارديولا حديثه بقوله "لم يفقدوا الكثير من النقاط على أرضهم، وحتى خلال الفترات التي قضيتها مع برشلونة وبايرن ميونخ إضافة إلى السيتي، فإن الأمر كان صعبا للغاية".