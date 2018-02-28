ليفاندوفسكي يرغب بالانتقال إلى ريال مدريد لهذه الأسباب!

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن أسباب رغبة روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، في الرحيل لصفوف ريال مدريد الإسباني، بعد نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد"، أن ليفاندوفسكي يرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي لم يتمكن من القيام به، خلال تواجده في بايرن ميونخ.

وأضافت "ليفاندوفسكي وصل إلى نهائي الأبطال مرة وحيدة مع بوروسيا دورتموند، وخسر من بايرن في 2013، قبل أن ينتقل للأخير، ومن وقتها لم يصل للنهائي مرة أخرى".

وتابعت "في المقابل تمكن ريال مدريد من الفوز باللقب في النسختين السابقتين، وليفاندوفسكي يريد الانتقال للفريق الملكي، من أجل الفوز باللقب القاري".

وواصلت "هناك سبب آخر، وهي تسويقي متعلق بدفع العلامة التجارية الخاصة باللاعب (RL9)، للاستفادة منها بعد الاعتزال، وفي مدريد، يملكون قوة إعلامية أقوى من تلك التي لدى بايرن".

وأتمت "بايرن ميونخ في الوقت الحالي ليس مستعدًا للتفاوض والسماح للدولي البولندي بالرحيل، وقد يلجأ النادي لتحسين عقد اللاعب، الذي ينتهي في 2021، كما فعل في السابق، عندما ارتبط اللاعب بالانتقال للريال".