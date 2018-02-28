  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفاندوفسكي يرغب بالانتقال إلى ريال مدريد لهذه الأسباب!

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 08:57

ليفاندوفسكي يرغب بالانتقال إلى ريال مدريد لهذه الأسباب!
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن أسباب رغبة روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، في الرحيل لصفوف ريال مدريد الإسباني، بعد نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد"، أن ليفاندوفسكي يرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي لم يتمكن من القيام به، خلال تواجده في بايرن ميونخ.

وأضافت "ليفاندوفسكي وصل إلى نهائي الأبطال مرة وحيدة مع بوروسيا دورتموند، وخسر من بايرن في 2013، قبل أن ينتقل للأخير، ومن وقتها لم يصل للنهائي مرة أخرى".

وتابعت "في المقابل تمكن ريال مدريد من الفوز باللقب في النسختين السابقتين، وليفاندوفسكي يريد الانتقال للفريق الملكي، من أجل الفوز باللقب القاري".

وواصلت "هناك سبب آخر، وهي تسويقي متعلق بدفع العلامة التجارية الخاصة باللاعب (RL9)، للاستفادة منها بعد الاعتزال، وفي مدريد، يملكون قوة إعلامية أقوى من تلك التي لدى بايرن".

وأتمت "بايرن ميونخ في الوقت الحالي ليس مستعدًا للتفاوض والسماح للدولي البولندي بالرحيل، وقد يلجأ النادي لتحسين عقد اللاعب، الذي ينتهي في 2021، كما فعل في السابق، عندما ارتبط اللاعب بالانتقال للريال".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

تعليقات

مواد متعلقة

غاريث بيل يدخل تاريخ الدوري الإسباني
غاريث بيل يدخل تاريخ الدوري الإسباني

2018-02-28

صحيفة تكشف العائق أمام إنريكي لتدريب تشيلسي
صحيفة تكشف العائق أمام إنريكي لتدريب تشيلسي

2018-02-28

زيدان: إسبانيول لم يستحق الفوز علينا
زيدان: إسبانيول لم يستحق الفوز علينا

2018-02-28

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

2018-02-27
ضغوط غربية: تجميد إجراءات الاحتلال ضد الكنائس بالقدس

ضغوط غربية: تجميد إجراءات الاحتلال ضد الكنائس بالقدس

2018-02-27
التميمي يعري كذب الاحتلال:

التميمي يعري كذب الاحتلال: "الاعتراف" انتزع تحت الضرب والتهديد

2018-02-27
من أكثر فسادًا اليهود أم العرب؟

من أكثر فسادًا اليهود أم العرب؟

2018-02-27
الخط الأزرق بتبعاته الجغرافية والاقتصادية يفاقم التوتر بين إسرائيل ولبنان

الخط الأزرق بتبعاته الجغرافية والاقتصادية يفاقم التوتر بين إسرائيل ولبنان

2018-02-27