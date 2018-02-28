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هازارد ينتظر تحرك ريال مدريد

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 19:02

هازارد ينتظر تحرك ريال مدريد
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يرغب البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، في الرحيل عن البلوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مفضلًا اللعب لريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هازارد لن يجدد عقده مع تشيلسي، بعدما عرض البلوز عليه، راتبًا سنويا يصل إلى 16.5 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة، أن هازارد ينتظر تحرك ريال مدريد الإسباني، من أجل الانضمام إليه، وسط اهتمام من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، معجب بهازارد، وينوي التعاقد معه، في الصيف المقبل، حال رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، وقدوم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام.

وأبرزت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد، تعتقد بأن مشروع الفريق الجديد، مع وجود كريستيانو رونالدو، سيكون أكثر تركيزا، إذا ضم هاري كين أو ليفاندوفسكي، مع قدوم هازارد، وإمكانية ضم نيمار في 2019.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن الويلزي غاريث بيل سيكون ضحية قدوم هازارد لصفوف ريال مدريد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إيدين هازارد
#تشيلسي
#ريال مدريد

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