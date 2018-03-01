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هل يطيح نجوم أرسنال بفينجر؟

تاريخ النشر: 01/03/2018 - 13:28

هل يطيح نجوم أرسنال بفينجر؟
آرسين فينجر
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

يواجه المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، آرسين فينجر، العديد من المطالبات بإقالته نهاية الموسم الجاري، من جانب عدد كبير من لاعبي فريقه.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار"، أن بعض نجوم أرسنال نقلوا لإدارة النادي فقدانهم الثقة في فينجر، مؤكدين أن الفريق أصبح بحاجة لمدرب جديد الموسم المقبل، من أجل انتشاله من أزمته الحالية، وذلك رغم احترامهم لما قدمه المدرب الفرنسي للجانرز، منذ توليه تدريب الفريق في العام 1996.

وخسر أرسنال، مؤخرا، نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب البريميرليج.

ولم يعد أمام فريق شمال لندن سوى التتويج ببطولة الدوري الأوروبي لإنقاذ موسمه الحالي، ولكنها مهمة لن تكون سهلة.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير ربطت أكثر من اسم بإمكانية خلافة فينجر في تدريب أرسنال الموسم المقبل، مثل برندان رودجرز مدرب ليفربول السابق وسيلتيك الحالي، وليوناردو جارديم مدرب موناكو، والإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، وأيضا مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أرسنال
#آرسين فينجر

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