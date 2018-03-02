إبراهيموفيتش يعلق على إمكانية عودته لمنتخب السويد

فتح زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، الباب أمام إمكانية العودة لمنتخب السويد، والمشاركة في كأس العالم 2018، إذا تمكن من التعافي، في الوقت المناسب.

وقال إبراهيموفيتش (36 عاما): "سنرى، إنه سؤال صعب.. أود الشعور بأنني قادر على اللعب والعودة، ولا أريد أن أنضم لمجرد الحضور، والباب لم يغلق تماما".

وأضاف للصحفيين، خلال افتتاح مركز لملاعب التنس المصغرة، في ستوكهولم، أن من الصعب مشاهدة منتخب السويد يلعب بدونه.

وتابع "أفتقد الفريق الوطني، وعندما تلعب له خلال 20 عاما، ثم تجد نفسك خارجه، وترى بقية اللاعبين في المنتخب، فهذا أمر صعب".

وأردف "الوضع معقد بشكل عام، عندما تفكر في أنني مصاب ولا ألعب.. أود اللعب مع فريقي، ومع المنتخب الذي أبلى بلاء حسنا، في الفترة الماضية".

وفي غياب إبراهيموفيتش، احتلت السويد المركز الثاني، خلف فرنسا، في المجموعة الأولى، بتصفيات كأس العالم، ثم أطاحت بإيطاليا من الملحق الأوروبي، لتصل إلى النهائيات، في مفاجأة كبيرة.

وعانى إبراهيموفيتش، ليتعافى من إصابة خطيرة بالركبة، في نيسان/أبريل 2017، وغاب عن فوز يونايتد، في نهائي الدوري الأوروبي، أمام أياكس أمستردام في ستوكهولم، خلال أيار/مايو الماضي.

واعتزل إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي للسويد، برصيد 62 هدفا في 116 مباراة، دوليًا، بعد الخروج من دور المجموعات، ببطولة أوروبا 2016.

لكنه قال إنه ربما حتى لا يكون في حاجة، إلى اتصال هاتفي، من أجل العودة.

وواصل "لا أعتقد أنه يجب أن يتحدث إلي أي شخص، وإذا أردت الوجود مع المنتخب، سيحدث هذا، لكن في الوقت المناسب، وعندما يكون بإمكاني القيام بما أريد".