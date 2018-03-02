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صلاح مرشح لحصد جائزتين بالدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 19:27

صلاح مرشح لحصد جائزتين بالدوري الإنجليزي
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تواجد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، مجددًا ضمن المرشحين لجوائز الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر شباط/فبراير بفضل مستواه المميز مع الريدز.

وقد تم ترشيح صلاح (25 عامًا) لكل من جائزتي لاعب الشهر وهدف الشهر.

وسجل الفرعون أربعة أهداف، وصنع اثنين في المباريات التي لعبها ضد توتنهام هوتسبير، ساوثهامبتون ووستهام يونايتد، ليرفع رصيده إلى 23 هدفًا في البريميرليغ.

وسوف يتنافس نجم الريدز أيضًا على جائزة لاعب الشهر مع كل من سيرجيو أغويرو، موسى ديمبلي، باسكال جروس، إيدين هازارد، جلين موراي وشيردان شاكيري.

وفي حال فوز الدولي المصري بجائزة لاعب الشهر، ستكون المرة الثانية التي يحققها في موسمه الأول مع ليفربول، بعد أن نال الجائزة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أما بالنسبة لجائزة أفضل هدف، سيتنافس هدف صلاح الذي سجله في تعادل ليفربول 2-2 مع توتنهام مع أهداف أخرى بأقدام دانيلو، ماريو ليمينا، خوسيه إيزكييردو، فيكتور وانياما، سيرجيو أجويرو وآدم سميث.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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