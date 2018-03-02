فينغر: مانشستر سيتي دهس ثقة فريقنا

يرى أرسين فينغر مدرب آرسنال أن ثقة فريقه تعرضت للدهس بواسطة مانشستر سيتي "أفضل فريق في البلاد" بعد الهزيمة 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، الخميس.

وتغلب سيتي بالنتيجة ذاتها على آرسنال يوم الأحد الماضي ليحصد لقب كأس رابطة الأندية الانجليزية وسقط دفاع آرسنال مرة أخرى أمس الخميس أمام السرعة والتمريرات المتقنة لهجوم مان سيتي.

وقال فينغر للصحفيين بعدما أعاد سيتي الفارق في الصدارة إلى 16 نقطة بفضل ثلاثية برناردو سيلفا ودافيد سيلفا وليروي ساني "يجب أن أقول إننا خسرنا أمام الفريق الأفضل في البلاد حاليا".

وأضاف المدرب الفرنسي الذي يقع تحت ضغط متزايد "خرجنا من مباراة الأحد ونحن نفتقر للثقة والمنافس جاء بتفكير إيجابي واستفاد من نقاط الضعف الدفاعية التي ظهرت في الشوط الأول".

ومع تراجع آمال آرسنال في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل عبر المربع الذهبي للدوري قال فينغر إن الثقة هي شيء يمكن أن تكتسبه ببطء لكن تفقده سريعا.

وتابع "تصعد السلم على الأقدام وتنزل بالمصعد هذه هي الثقة".

وأكمل "عندما لا تكون واثقا فأول ما يتعرض للضرر هما التحركات والسلاسة وشاهدتم ذلك في المباراة.. نمر بفترة صعبة وللأسف هذا جزء من كرة القدم".

وأشار مدرب آرسنال إلى إهدار المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ لركلة جزاء في بداية الشوط الثاني كانت اللحظة التي أنهت آمال فريقه في المباراة.

وقال "كنا بحاجة لركلة الجزاء للعودة واكتساب بعض الإيقاع لكنها قتلت المباراة بعد ذلك".

وكال بيب غوارديولا مدرب سيتي المديح للبرازيلي إيدرسون حارس مرماه لحرمانه آرسنال من إمكانية العودة في المباراة.

وقال "إيدرسون كان مذهلا بإنقاذ ركلة الجزاء لأن المباراة لم تكن حسمت.. آرسنال حصل على فرص لكننا قمنا بعملنا".