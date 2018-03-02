3 مرشحين لخلافة ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

رشحت تقارير صحفية ألمانية، 3 مهاجمين لخلافة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، حال قرر الأخير الرحيل عن صفوف الفريق البافاري الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية "ليفاندوفسكي (29 عامًا) سجل 29 هدفًا في 34 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، كما سجل 139 هدفًا إجمالا خلال 181 مباراة مع الفريق البافاري".

وأضافت الصحيفة "من الواضح أن بايرن سيجني أكثر من 100 مليون يورو حال بيعه، وبالتالي قد يحدث استثمار ضخم في التعاقد مع خليفته".

وتابعت "سيكون من الجيد للبايرن أن يهبط بمعدل السن قليلا، فالدولي البولندي سيبلغ 30 عامًا الصيف المقبل".

وأتمت "لا يمكننا التفكير سوى في 3 مرشحين كحلول واقعية، وهم باولو ديبالا (24 عامًا/ يوفنتوس)، روميلو لوكاكو (24 عامًا/ مانشستر يونايتد) وماورو إيكاردي (25 عامًا/ إنتر ميلان)".