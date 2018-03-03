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أسطورة ليفربول: أسلوب لعب صلاح أقرب لكريستيانو

تاريخ النشر: 03/03/2018 - 15:02

أسطورة ليفربول: أسلوب لعب صلاح أقرب لكريستيانو
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يعتقد جيمي كاراغر مدافع نادي ليفربول الإنجليزي السابق، أن أسلوب لعب المصري محمد صلاح النجم الحالي للريدز يشبه طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد وليس الأرجنتيني ليونيل ميسي هدّاف برشلونة.

وتألق الدولي المصري مع ليفربول هذا الموسم وسجل 31 هدفًا في 37 مباراة، ما دفع البعض للمقارنة بينه وبين ميسي.

وفي هذا الصدد كتب كاراغر في صحيفة "تيليغراف": "كريستيانو هو مثال واضح على كيفية تغير دور الجناح بشكل كبير، لقد أصبح يفضل التواجد داخل منطقة الجزاء، ونادرا ما نشاهد مباريات لا يسجل فيها أهداف".

وأضاف أسطورة ليفربول "بالتأكيد صلاح حتى الآن لم يصل لمستوى ميسي أو كريستيانو، ولكن أعتقد أن أسلوبه أقرب لرونالدو، رغم المقارنات الدائمة بينه وبين الأرجنتيني".

وأوضح "ميسي يحب أن يلعب دورًا أعمق ويشارك في بناء اللعب، هذا ليس أسلوب صلاح، الذي لديه عقلية الهداف، جائع دائما لتسجيل المزيد والمزيد من الأهداف".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جيمي كاراغر
#محمد صلاح
#ليونيل ميسي
#كريستيانو رونالدو

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