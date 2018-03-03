ديمبلي يكشف سبب رفضه الانضمام للريال وسان جيرمان!

قال الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، إنه رفض الانضمام لريال مدريد وباريس سان جيرمان، وفضل عليهما الانتقال للبلوغرانا.

وتابع ديمبلي، في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" العالمية "التقيت مع رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، وعقدنا اجتماعًا وكان جيدًا".

وأشاد بالخليفي، قائلا "إنه متواضع جدًا وهادئ، بصراحة لم أر ذلك من قبل قط، إنه رجل جيد للغاية".

وأكد ديمبلي أنه كان من "المستحيل" أن يقول لا لبرشلونة، ولكن منافسة باريس سان جيرمان على ضمه، دفعت دورتموند لرفع ثمنه قبل بيعه للبارسا بمبلغ 145 مليون يورو تقريبًا.

وكان ديمبلي، قد رفض الانضمام لبرشلونة، في صيف عام 2016، وفضل الانتقال لبوروسيا دورتموند، لضمان المشاركة باستمرار، خاصة وأنه كان سيجلس بديلًا لثلاثي برشلونة ميسي ونيمار وسواريز، قبل أن يتمرد على النادي الألماني، من أجل الانضمام للبلوغرانا الصيف الماضي، بعد رحيل نيمار عن الفريق الكاتالوني.